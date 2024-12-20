以銀髮長照產業為核心 青松健康將在1月初掛牌上市

全國首家以長照產業為核心業務上市的青松健康今天舉辦上市前業績發表會，董事長陳謀表示，台灣將於2025年進入「超高齡社會」，公司除了深耕中台灣市場之外，也將計畫延伸至雙北和桃園市，藉由都會區消費力提升營運，公司預計明年1月初掛牌上市。

陳謀表示，青松健康專注於提供包括居家、社區及住宿型的全方位長期照顧服務。旗下共有1094張住宿式長照機構床位，並陸續建置55間社區型長照機構，其中36間已營運，19間籌備中；累計服務量達3029案，目前為中部地區具規模的長照經營者。

他說，青松健康將持續開拓銀髮熟齡市場，從提供24小時專業照顧的住宿式長照，以及日間照顧中心、小規模多機能服務的社區型服務，還有到府照護的居家式服務等多元服務模式。同時青松健康也涉足不動產租賃、照顧耗材銷售、長照機構輔導及室內設計，為企業營運挹注更多元收益來源。

他表示，青松健康核心優勢在市占率、規模經濟及區域布局，日間照顧服務在台中市市占率為16%。隨著青松健康現有長照機構數將突破60家，服務已覆蓋全台11個行政區，已形成規模；目前青松健康的住宿型機構，主要分布於台中、南投與高雄，而社區型及居家型服務則快速擴展至全台。

政府為因應高齡化失能人口，日增衍生的長照需求，自2017年起推動長期照顧10年計畫2.0，擴大服務對象及服務項目，納入50歲以上失智症者、未滿50歲失能身心障礙者、55至64歲失能原住民及65歲以上衰弱老人。

青松健康受惠政府政策，近5年營收表現也穩定成長，年營收從2019年新台幣1.24億元，2023年已成長至8.69億元。

陳謀表示，政府的長照2.0政策不僅擴大服務對象，還強化相關基礎建設，為長照產業提供穩定成長基礎，目前產業環境對青松健康來說，處於有利的位置，除了中台灣之外，也將延伸至其他都會區，積極開拓銀髮族市場，期望藉由都會區高消費力進一步提升營運動能。