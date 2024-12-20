長照首例！青松健康下月中旬上市、積極布局六都銀髮經濟

全國首家以長照業為核心業務上市的青松健康（6931）20日舉辦上市前業績發表會。董事長陳謀表示，青松健康專注提供居家、社區及住宿型的全方位長期照顧服務。旗下共有1,094張住宿式長照機構床位，並陸續建置55間社區型長照機構（其中36間已營運，19間籌備中），累計服務量達3,029案，成為中部地區具規模的長照經營者。

陳謀表示，政府的長照2.0政策不僅擴大了服務對象，還強化了相關基礎建設，為長照產業提供穩定成長基礎，目前產業環境面對於青松健康正處於有利的位置，接下來公司除了繼續深耕中台灣市場外，也計畫將觸角延伸至台北市、新北市、桃園市等六大都會區，積極開拓銀髮族市場，期望藉由都會區高消費力進一步提升營運動能。

青松健康預計2025年元月中旬正式由興櫃轉上市，該公司目前實收資本額約6億元，今年前11月合併營收8.9億元，年增13%，已超越去年全年8.6億元；今年前三季每股純益（EPS）0.44元，因今年仍持續擴充，致獲利表現比去年同期小幅衰退。

青松健康表示，該公司以多元化的服務模式，積極開拓銀髮熟齡市場，從住宿式長照（提供24小時的專業照顧）、社區型服務（日間照顧中心、小規模多機能服務及團體家屋）到居家式服務（到府照護）。青松健康也涉足不動產租賃、照顧耗材銷售、長照機構輔導及室內設計，為企業營運注入更多元的收益來源。

根據國家發展委員會預測，台灣將於2025年進入「超高齡社會」，65歲以上人口比例將近21%。隨著高齡人口增加，慢性病與功能障礙的盛行率快速上升，長照需求持續攀升。根據衛福部統計，台灣長期照顧需求人數將從2017年的73.8萬人，成長至2026年的超過百萬人。

因此，政府為因應高齡化失能人口日增衍生之長照需求，自2017年起推動長期照顧十年計畫2.0，擴大服務對象及服務項目，納入50歲以上失智症者、未滿50歲失能身心障礙者、55至64歲失能原住民及65歲以上衰弱老人；受惠政府政策，青松健康近五年營收表現也穩定成長，年營收從2019年的1.24億成長至2023年的8.69億。

青松健康表示，該公司的核心優勢體現在其市占率、規模經濟及區域布局；公司日間照顧服務在台中市的市占率為16%。隨著現有機構數即將突破60家，青松健康的服務已覆蓋全台11個行政區，形成具規模效應的「護城河」。目前，住宿型機構主要分布於台中、南投與高雄，而社區型及居家型服務則快速擴展至全台。