東生華法說會／今年EPS有望創新高 三大事業未來五年營收拚翻倍

東生華（8432）20日召開法說會，總經理楊思源表示，東生華目前除了母公司之外，另有創益生技、高峰藥品兩家子公司，自明年起訂出三公司每年業績拚10至15%的成長目標，期待五年後總體營收能夠再度翻倍成長。

東生華今年前11月合併營收10.14億元，首度突破十億大關，年增37.24%，創歷史新高；今年前三季每股稅後純益（EPS）2.69元，較去年同期大幅成長1.2倍，其中成長動能來自第3季流感疫苗在診所通路的銷售。

楊思源表示，過去曾經訂下五年營收翻倍的目標，至今年已確定達標。該公司在新複方新藥Cretrol明年仍是銷售主力；占公司營收比重逾一成癌症次世代基因定序（NGS）檢測今年業績已成長六成，明年還要成長三成；加上開發中的16項產品將在2026年前陸續上市，未來每年營收成長10至15%，基期較低的外銷市場未來五年更要成長7到10倍，推升合併營收在未來五年再成長1倍。除了母公司東生華之外，創源及高峰兩家子公司也要以相同的成長目標提升業績。

楊思源表示，透過雙引擎2.0無機成長策略，東生華在2023年底及2024年初分別完成兩間子公司的加入，成功將產品線拓展至涵蓋八大疾病類別。在面對台灣健保藥價持續縮減的挑戰下，公司致力於提高自費藥品的營收比重，從2022年的0.4億元攀升至2024年的5.3億元，自費比例從占比不到20%，今年占比約五成，之後希望拉高到60%。

楊思源表示，自202至2024年之間共取得四張台灣藥證，三張海外藥證，目前有16個品項開發進行中，東生華本身有九個，包括上個月取證的全世界第一個以鼻噴給藥方式治療乾眼症的星特潤TYRVAYA乾眼症噴鼻液，已經在積極準備進貨事宜，銷售將100%自費，預計明年下半年正式上市貢獻業績，今年底到明年初再取得一張T20骨質疏鬆產品。

此外，今年剛上市加上未來二年將陸續上市的16個品項，涵蓋心臟血管、胃腸、癌篩、流感、耳鼻喉、戒斷等領域，目前營收幾乎是零貢獻，後續業績貢獻也會往上。另，目前外銷在個體營收占比僅1%，成長空間很大，預計五年可以成長7到10倍。