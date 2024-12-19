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興采第4季毛利率看增

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

興采（4433）轉型聚焦成衣，透過垂直整合推動成長。副總王淑芬表示，子公司神采時尚去年取得國防部第302廠委託經營權，今年出貨穩定，較去年同期有二到三成的成長幅度，且獲利高的產品集中在第4季出貨，有利本季毛利率回升。

布料方面，歐洲市場受戰爭影響使成長性低，品牌商因庫存壓力偏向保守，而美國市場今年有成長，但明年川普上任後，不少客戶還在觀望，是否有轉單效益還要觀察。

興采第3季營收8.41億元，年增12%，但單季毛利率下滑至17%，較去年同期下滑7個百分點，稅後虧損722.8萬元，較去年同期盈轉虧，單季每股虧0.12元，主要反映主因旗下聚紡精密染整廠進入量產初期，產能利用率不足，攤提折舊費用增加，壓縮獲利能力。同時，台幣升值導致匯兌損失，與去年同期的匯兌收益相比，形成重大差異。

國防部 毛利率

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