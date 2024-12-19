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鈺創：訂單將續成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
鈺創董事長盧超群。聯合報系資料照
鈺創董事長盧超群。聯合報系資料照

利基型記憶體廠鈺創（5351）搶攻當紅的邊緣AI應用和機器人等商機，董座盧超群昨（19）日預告，鈺創明年訂單會持續成長，看好整合AI和半導體的邊緣AI將逐步發光發熱。

鈺創表示，該公司在生成式AI邊緣端應用火力全開，推出全球首創採用WLCSP微型封裝技術的RPC DRAM，相較傳統DDR3產品，不僅大幅減少超過一半的接腳數，所需PCB面積更僅為原本的十分之一，成為應對尺寸、成本與功耗挑戰的最佳解決方案，在邊緣AI、穿戴和FPGA領域與客戶合作開發皆有成果。

鈺創強調，上述新品包括整合系統單晶片、DRAM和視覺辨識技術，可應用於機器人、無人船和醫院維安，以及生成式AI擴展至邊緣端應用，有助公司業績表現。

另外，鈺創的RPC DRAM也通過AEC-Q100 Grade-2車規級可靠度測試標準，並打入國際領導品牌車廠供應鏈。

鈺創旗下鈺群科技同步推新品搶市，其USB PD3.2控制IC-EJ732D通過USB-IF PD認證，內建自力研發PD3.2控制單元及E-Marker整合單晶片，提供穩定的電力管理與協議支援，確保高效能與兼容性，且EJ732D已獲得國內外知名廠商貿聯-KY、驊陞等率先導入應用於認證線材，開發出2公尺長的USB-C to DP 2.1主動式傳輸線（Active Cable）與1公尺長的被動式傳輸線（Passive Cable），展現卓越性能與廣泛應用潛力。

展望明年，針對明年美國政治局勢可能帶來的變化，盧超群認為，企業需要在不確定的環境中保持市場敏感度並積極拓展需求，以鈺創為例，2025年訂單相信會持續成長。

盧超群分析，半導體市場正呈現多層次成長趨勢，在高階市場方面，以雲端人工智慧（Cloud AI）和智慧應用（HAI）為核心的技術正推動產業向前發展，尤其在醫療、工業和商務領域展現出強勁需求。

中低層市場則因快速創新與技術整合的需求驅動，企業必須持續提升產品競爭力以應對多變的市場環境。

AI DRAM 鈺創

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