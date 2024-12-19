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M31公告11月自結 單月獲利2,400萬元、和去年同期相比大幅成長300％

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IP供應商M31（6643）19日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利2,400萬元，和去年同期相比大幅成長300％，每股純益0.57元。

進一步來看，M31累計今年10-11月份的虧損為1,100萬元，和去年同期相較下滑116.92%，每股純益0.26，與去年相比由盈轉虧。

觀察股價走勢，M31近期股價穩健上揚，從11月19日的盤中低點659元，一路上漲到12月17日的盤中高點841元，波短漲幅達27.62%，惟今日收在779元，下跌23元、跌幅2.87%。

M31日前看好新能源汽車帶動的汽車晶片需求增長趨勢，將進一步推動高端車用晶片的發展，推出全系列車用矽智財解決方案，包括安全優化的基礎矽智財平臺如標準元件庫、SRAM、特殊I/O與各類製程節點的車規級高速介面，對於特殊應用需求進行專門設計。

晶片 矽智財

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