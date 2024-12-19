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網路家庭董座詹宏志：統一加入後 股價激情上升「還了公道」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網家國際董事長詹宏志。記者曾吉松／攝影
網家國際董事長詹宏志。記者曾吉松／攝影

網路家庭（8044）股東臨時會通過統一（1216）參與私募案，未來統一將取得兩席董事並參與營運。網路家庭董事長詹宏志說，目前雙方還沒有談到細節，但後續一定有機會討論合作。網路家庭公布私募案後，股價強彈一周，詹宏志也坦言，展現了調整的能力，市場的激情「應該是應募人的因素」，股價反彈也還給網路家庭一點公道。

近兩年網路家庭股價一路走低，一度低於30元，頗受股東批評。詹宏志說，去年股東會他也承認公司沒賺錢，股價自然低。這也是市場訊號，提醒工作團隊要盡快展現調整的能力。在公布私募案後，股價確實回來的力道也大。他表示，這意味市場理解這個交易的規模、可參與的消費者數量，不是任意可以取得的，價格也還了網路家庭一點公道。

台灣電商產業仍激烈競爭，酷澎Coupang、momo等國內外電商巨頭持續促銷，但網路家庭雙11當月的營收再度呈現年減。何時看到雙方合作綜效？詹宏志說，現在造節力量越大，副作用也會大，短期造節可以改變消費者行為，但不能造成大格局的改變，網路家庭目前對大局影響力比較小，過去六、七季花最多的就是調整內部效率、成本控制，確實可以讓營業額變高，但損失毛利，要毛利就沒有營業額，網路家庭也卡在這兩個因素之間。

網路家庭 股東臨時會 詹宏志

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