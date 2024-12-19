裕山辦上櫃前業績發表會 明年營運樂觀

裕山（7715）將於今（19）日舉辦上櫃前業績發表會，規劃明年元月中旬掛牌上櫃。裕山今年前三季稅後純益逾1億元，已賺贏去年全年稅後純益0.96億元，今年營運可望挑戰前年高點、再創佳績。展望2025年，以目前在手待完成合約訂單17億元觀察，裕山明年營運景氣樂觀。

裕山成立於1993年11月，目前實收資本額2.93億元，裕山公司深耕土水整治產業逾30年，建立逾百件的整治實績，持續累積研發量能及技術優勢，自2019年起公司營收呈現逐年成長的趨勢，去年營收成長率達48.7%，今年前三季合併營收達12.33億元，年增94.9%，創歷史新高，更有優於同業營收成長的表現。今年前三季稅後純益逾1億元，較去年同期由虧轉盈，並一舉超越去年全年年稅後純9554.6萬元；每股稅後盈餘3.45元。

裕山經營團隊大多為環境工程專業背景，並以研發為主要核心，擁有超過30張專利(包含11張發明專利)，深耕多年累積了豐富的整治經驗，並具設備研發設計製造能力，是國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商，其研發的熱脫附設備更打敗眾多國內外廠商，成功取得中油高雄煉油廠整治專案熱脫附設備的標案，顯示公司設備的競爭力，此外公司為了符合節能減碳的目標更開發出以電力為能源的熱脫附設備，不僅可應用於軍營或住宅區等施工時間受限的整治場址，更可搭配綠電使用，達到節能減碳的效果。

由於台灣近年來生活廢棄物處理問題日益嚴重，裕山跨足生活廢棄物的處理業務，例如雲林縣政府的MBT標案，將生活廢棄物經分選制作為固體衍生性燃料(SRF)，作為「代煤」使用，將「轉廢為能」的概念化為實際可行的方案，除了解決廢棄物處理的問題，更有助達到淨零碳排的目標，裕山近年來持續提供雲林縣政府MBT處理服務，將生活垃圾轉化成SRF後再提供予麥寮台塑的鍋爐以取代部分燃煤使用，是目前台灣唯一將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，其設計的MBT系統已成功將生活廢棄物處理的廢料量降至17%，與一般焚化爐的廢料量約當，近期更取得高雄仁武廠BOT案第一階段之第一順位資格，未來除了瞄準沒有設置焚化爐的縣市，還可針對既有因為焚化爐已老舊面臨整改或淘汰的縣市提供一套新的解決方案。

裕山近年受惠於中油高廠整治案，營運規模大爆發，加上裕山跨足生活廢棄物處理業務，係台灣唯一成功將MBT製程應用至生活垃圾處理的案例，並計畫爭取高雄MBT的BOT案，強化公司營運的穩定性，此外亦布局中國大陸土水整治市場，係台灣同業中唯一成功在中國大陸取得並完成整治標案的業者，將持續累積整治實績，把握大陸土水整治市場發展黃金期，逐步拓展營運規模，更可將營運拓展至東南亞的土水整治及廢棄物處理市場。