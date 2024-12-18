唐榮：春節後鋼市回暖

國際鎳金屬價格進到橫向整理，加上美國與大陸拚經濟的力道轉強，不銹鋼上游廠唐榮（2035）看好明年農曆年後市況將回暖，期待為新年度發展奠定好基礎。

根據金屬中心於11發布的最新報告，2024年上半年全球不銹鋼鋼胚產量達到3,051萬公噸，較2023年同期增長7.3%，其中中國大陸仍為全球最大的不銹鋼粗鋼供給國。

唐榮不銹鋼廠表示，國內中下游供應鏈庫存已降至穩定水位，有利於上游軋鋼廠出貨。

今年上半年市場略有回溫，帶動上游煉、軋鋼產量以及不銹鋼價格皆有所回升，但隨著電價上漲及中國大陸供應過剩等因素，導致業界信心不足，不銹鋼價下半年顯得欲振乏力。

受惠於全球貿易復甦和本土強勁需求，台灣工業活動轉趨熱絡，尤其在電子設備製造業，相關不銹鋼零組件上游供應業者預期將連帶受惠。

隨著第四季進入傳統旺季，預估市場動能將逐漸增強，供應鏈接單力道有望反轉向上，帶動上游不銹鋼產能提升。

上市鋼廠主管指出，不銹鋼產業仍處於盤整階段，國內需求不明顯，仍需一段時間觀察。

展望未來，全球不銹鋼市場預計將持續增長。根據Value Market Research於2024年8月1日發布的報告，全球不銹鋼市場需求預計將從2023年的1,214億美元增至2032年的2,288億美元，年複合增長率為7.29%。

唐榮分析，總體而言，亞洲不銹鋼市場仍面臨供應過剩、電價上漲等挑戰。隨著全球經濟復甦和各產業需求回升，預計市場將逐步回暖，但仍需密切關注各項影響因素的變化。

目前國際鎳價進到橫向整理，大陸拚經濟力道可望加強，美國川普新政府強調商業利益，同樣被看好有拚經濟本事，中美二大強權若能積極合作，配合農曆春節拉貨潮，金蛇年的市場有回溫機會。