裕山全年營運挑戰高點

裕山（7715）規劃明年元月中旬掛牌上櫃，該公司今年前三季稅後純益逾1億元，已賺贏去年全年，2024年營運可望挑戰2022年寫下的高點、再創佳績。展望2025年，以目前在手待完成合約訂單17億元觀察，明年營運樂觀。

裕山過去以廢水、土地汙染整治業務為主，市占率約三成，近來也跨足廢棄物處理，同時積極布局國內與東南亞、大陸市場。

受惠中油高雄煉油廠整治案、裕山營運規模大爆發，加上跨足生活廢棄物處理業務，在雲林縣完成台灣唯一成功將MBT（機械生物處理系統）製程應用至生活垃圾處理的案例，並計畫爭取高雄MBT BOT案，強化營運穩定性。

裕山成立於1993年11月，目前實收資本額2.93億元，該公司深耕土水整治產業逾30年，建立逾百件的整治實績，持續累積研發量能及技術優勢，自2019年起公司營收呈現逐年成長的趨勢，去年營收成長率達48.7%，

裕山今年前三季合併營收12.33億元，年增94.9%，增幅優於同業；稅後純益逾1億元，優於去年同期虧損，並一舉超越去年全年年稅後純益9,554.6萬元，前三季每股純益為3.45元。

裕山表示，該公司重視研發，並積極發展客製化的整體解決方案，累計擁有超過30張技術專利（包含11張發明專利），具有設備研發設計製造能力，是國內極少數有能力自行設計改良整治設備的廠商，研發的熱脫附設備更打敗眾多國內外廠商，成功取得中油高雄煉油廠整治專案熱脫附設備的標案。