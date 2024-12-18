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力領連三年賺逾一股本

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

車用顯示器驅動IC設計公司力領科技（6996），於12月10日以承銷價200元掛牌上櫃。

昨（18）日股價收在235.5元，掛牌以來漲幅有17.7%，表現亮眼。力領科技2023年度營收為26.6億元，每股稅後純益（EPS）為11.54元；2024年前三季營收為22.5億元，EPS為12.42元。

力領科技成立於2009年12月，為上市公司矽創電子的子公司，由董事長毛穎文帶領的經營團隊，多年前即投入車用顯示器驅動晶片的研發並長期深耕，專精於車用螢幕中少量多樣的利基型市場。

該公司依照客戶需求進行差異化設計，並與車廠、汽車零組件供應商以及面板模組廠等終端客戶共同開發設計符合客戶需求的IC，打入多家知名車廠供應鏈，使力領科技近年皆能維持穩定獲利，連續三年皆賺逾一個股本。

IC設計 顯示器

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