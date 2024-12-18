櫃買中心昨（18）日舉行記者會，除了統計今年各項目標達成狀況，也揭櫫明年三大新制。三大新制分別為：一、創櫃板2.0新制；二、上櫃案評估查核期間由三年修正為二年；三、推動企業淨零、永續資訊揭露。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，在明年的目標上，預計申請上櫃25家、興櫃47家，永續發展債券1200億元（40檔）。至於今年的營運表現，櫃買今年申請上櫃36家創新高（目標24家），申請興櫃家數83家（目標47家）、永續發展債券發行1,480億元創新高（目標960億元），且連續四年突破千億元。不僅都達標，而且申請上櫃家數、永續發展債券發行規模都有創新高的表現。李淑暖指出，推動創櫃板2.0新制方面，為響應政府政策，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，將調整現有創櫃板機制，目前陳報主管機關複閱中。

主要調整內容包含：新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位，擴大創櫃板推薦來源，此外，獲得國發基金投資、經濟部SBIR或SIIR等創新研發補助、科學園區內成立之科學事業等亦得直接申請輔導；簡化「營業計畫書」及「公司具創新創意意見書」等申請書件，延長意見書效期等。相關創櫃板2.0新制，預計明年推出。

其次，櫃買中心考量推薦證券商辦理股票申請上櫃案評估查核期間與申請上櫃條件檢視期間之一致性，提升上櫃案審查效率，爰提出修正推薦證券商辦理股票申請上櫃案評估查核期間自最近三年度修正為最近二年度。未來將可避免公司雖符合申請上櫃條件，惟為配合推薦證券商須往前查核第三年度而延後送件，致錯失進入資本市場最佳時機。本案業已經主管機關核備，預計2025年起申請上櫃案開始適用。

第三，引領企業淨零及推動永續資訊揭露。上櫃公司依照我國永續發展路徑圖規畫，依產業別及資本額分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊揭露。此外，全體上櫃公司應於2024年底前建置「永續資訊之管理」內部控制制度及報請董事會通過，自2025年1月1日起開始實施，並將其列入2025年度稽核計畫。全體上櫃公司自2025年起應於8月底前編製申報前一年度之永續報告書。