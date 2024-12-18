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Fed降息1碼轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

萬達寵物每年展店20家

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

萬達寵物（6968）昨（18）日召開法說會，執行長李俊廣表示，公司將以每年新增20間以上門市的速度穩步推進，朝展店數達250間的目標邁進。同時，萬達計劃於未來數年內建置總倉，降低物流與人力成本，進一步挹注業績成長。

展望2025年，李俊廣表示，萬達寵物計劃於2025年完成總倉模型規劃，整合各大供應商的代理商品，以共配模式降低物流與人力成本，預計能為公司帶來顯著效益。

此外，萬達寵物具有相當完備的寵物資料庫與強勁的分析能力，未來期望與獸醫、保險等寵物生態鏈展開合作，進一步拓展業務範圍。

憑藉展店效益與數據整合系統的加持，萬達11月合併營收達2.6億元，年增16.9%，創下歷史新高。李俊廣指出，隨著氣溫下降，寵物相關需求顯著提升，公司對明年1月業績成長抱持高度樂觀，尤其是農曆新年期間，業績通常能再增長超過10%。

截至目前，萬達寵物擁有126間門市，無論在展店數量或營收表現上，均穩居市場龍頭。李俊廣指出，計劃持續以每年新增20間以上門市的速度擴展，並強化二、三線城市的布局，在全台各地建立商業聚落，選擇集客能力強的區域布局，像跟緊統一、全聯等大型集團展店步伐。

寵物 布局 萬達

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