寬宏2025年營收拚新高

演唱會經濟學持續發燒，寬宏藝術（6596）昨（18）日宣布，明年將主辦江蕙20場北高巨蛋演唱會，這是寬宏藝術繼2015年江蕙《祝福》演唱會後，相隔十年再度主辦全新的演唱會，除江蕙演唱會外，明年還有首度來台的音樂劇《悲慘世界》，有助於明年營運挑戰歷史新高。

寬宏藝術指出，江蕙演唱會將於7月11日至26日於高雄巨蛋開唱八場，8月8日至9月1日於台北小巨蛋接續演出12場。另，國際級音樂劇巨作《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演的台灣檔期，為《悲慘世界》音樂會首度來台，將於北高演出52場，2025年6月12日至7月6日於台北國家戲劇院演出30場、2025年7月10日至27日於高雄衛武營歌劇院演出22場。

寬宏藝術表示，明年重點展演落在第3季，可望大幅挹注明年營運成長動能，並帶旺國內暑期藝文展演市場，全年營收獲利表現可望創歷史新高。

寬宏藝術今年表現亮眼，明年更有望挑戰新高，寬宏前11月營收約15.7億元、年增44.6%。寬宏藝術指出，主要是受惠於今年主辦紅髮愛德演唱會、西貢小姐音樂劇等國際級節目票房亮眼。

展望明年業務概況，寬宏指出，明年全年無冷場，第1季有已開賣的活動有民歌高峰會50年最終場，北高巨蛋、台中惠蓀堂共計演出6場、日本新生代潛力女團Phantom Siita華山Legacy演唱會1場、冰上迪士尼台北小巨蛋8場、冰島搖滾樂團SIGUR RÓS等。展演方面，寒假北高規劃四檔展覽，檔期將展現豐沛的自製能量。

緊接著第2季還有首度訪台的國際級音樂劇《悲慘世界》紀念版音樂會，將於台北國家戲劇院、高雄衛武營歌劇院演出52場，第3季備受矚目的《2025 江蕙演唱會》將一連演出20場。

法人指出，寬宏藝術不僅拿下天后演唱會大場，亦拿下《悲慘世界》首度來台展演，兩大檔期有望磁吸人潮，創造佳績。