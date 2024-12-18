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Fed降息1碼轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

宏觀2024年獲利 比去年好

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

射頻晶片廠宏觀（6568）昨（18）日召開法說會，公司表示，持續積極布局寬頻射頻、光通訊與系統單晶片等領域。宏觀前三季每股純益3.12元；前11月合併營收為9.58億元，年增2.5％。隨著三大產品線出貨增溫，法人看好，宏觀今年營收與獲利都將優於去年。

宏觀寬頻射頻產品包括TV、STB與SAT等產品線，在既有客戶基礎下，加上國際品牌滲透率增加，相關出貨量與營收創近年新高，目前出貨量穩居全球第二，市占率超過35%，規劃明年著重巴西及印度等新興市場，進一步擴大市占率。

光通訊產品方面，旗下單模產品線XG-PON已開始批量出貨，將陸續並提高替換歐美方案比重。多模產品部分，大陸主要資料中心用戶導入成功，逐漸替換歐美25G／100G方案比重。

光通訊 營收 貨量

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