合正開發再生能源案場

變壓器暨電子零組件合正（5381）昨（18）日舉辦法說會，合正指出，回顧過往二年營運，隨著順利完成三江電機併購案，在變壓器與電子事業布局日益穩固，已著手開發再生能源大型案場，添增新營運動能。

合正致力變壓器核心業務，旗下產品涵蓋全台多處太陽能發電與儲能案場。國內市場方面，包含屏東萬丹案場、宜蘭月眉圳及蘭陽指揮部，及高雄永安區烏林樹林段等項目，配合大宇資集團內子公司達拉電能建置充電樁，實現穩定供電與高效能運作，爭取再生能源商機。

海外市場部分，積極進軍北美市場，計畫2025年以15KV-25KV三相亭置式變壓器為主力產品，鎖定當地電力承包商及製造商。

據悉，北美市場正因電網升級而對高效能配電設備需求殷切，市場產品須完全符合NEMA/UL及DOE能效標準，合正把握此機會持續提升競爭力、擴展全球市場。