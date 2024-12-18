網通廠正基（6546）公告將買進大股東正文6,000張持股，正基表示，未來雙方攜手搶攻5G RedCap，鎖定物聯網、IPC、電信營運商補足5G訊號等需求，看好明年可望發酵。正文昨（18）日上漲0.6元，收32.85元，正基上漲4元，收132.5元。

正基公告自今年12月13日至2025年6月17日買6,000張，交易總金額不超過3億元，已經買進510張，持股比率約為0.119%，買滿6,000張持股約1.3%。

正基表示，透過互相持股，可望加深雙方合作關係，加快合作節奏，攜手搶攻5G RedCap市場。

今年初正基攜手高通搶進5G RedCap模組，首度從無線網路模組跨足5G模組，進軍5G穿戴式、手持式產品及監控系統，布局AIoT產業，明年下半年可望發酵。正文攜手愛立信與捷克的CETIN和O2合作成功完成RedCap技術的商用裝置測試。

正文董事長陳鴻文日前在法說會上表示，雙方將攜手搶進5G RedCap。預計高通提供5G RedCap晶片、正基提供5G RedCap模組，正文負責整機5G RedCap製造，主打電信及物聯網市場。