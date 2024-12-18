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立凱鋰智財服務看好
鋰智財服務商立凱-KY（5227）看好鋰智財服務和技術授權領域，客戶以色列化工已在美國展開磷酸鐵鋰環保試產線，在LFP鋰電池正極材料產銷業務方面，目標將材料產銷的虧損轉為正毛利。法人預估，歐美各國持續加強非中國大陸供應鏈的韌性，立凱電有望受惠，明年營運可望優於今年。
立凱電積極拓展日本和美國等重要儲能及電動車市場，與授權客戶加強非中國供應鏈的韌性，遏止大陸鋰電池產業的經濟侵略。
在技術創新方面，立凱電表示，授權在美國製造的以色列化工，已經在美國展開磷酸鐵鋰環保試產線，除了將建成自由世界最大的生產工廠以外，完全環保製程將會是鋰電池產業中首屈一指的成就。
立凱電今年11月營收5,886萬元，月減32.5%、年增44.1%；累計立凱電今年前11個月營收達5.26億元、年減27.8%。立凱電將繼續加強專利保護與技術創新，積極拓展國際市場。
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