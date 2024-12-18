宏觀法說會／射三箭 今年營收獲利看俏

射頻晶片廠宏觀（6568）於18日召開法說會，規畫在寬頻射頻、光通訊與系統單晶片方面都持續積極布局。法人預估該公司今年的營收與獲利表現都將優於去年。

宏觀累計前11月合併營收為9.58億元，年增2.5％，前三季每股純益為3.12元。

宏觀在寬頻射頻產品方面，包括TV、STB與SAT產品線，在既有客戶基礎下，以及國際品牌廠商滲透率增加，出貨量與營收創近年新高， 該公司規畫明年將著重於巴西及印度等新興市場，進一步擴大市占率。

至於光通訊產品方面，宏觀的單模產品線XG-PON已開始批量出貨，將陸續並提高替換歐美方案比重。在多模產品部分，中國大陸主要資料中心用戶導入成功，逐漸替換歐美25G／100G 方案比重。而消費型AOC（HDMI）也逐步被大客戶採用，將逐漸提升市占 。

至於系統單晶片產品方面，宏觀切入ASIC服務，已減少過去兩年低毛利率的ASIC合作案，雖然營收大幅下滑，但整體毛利率回穩。該公司與日商合作的車用電視接收晶片，預計將於明年進入量產。而其與北美新創公司合作提供安防晶片解決方案，也將共同推動參考設計方式，以升級現有安防系統。