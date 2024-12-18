胡連法說會／新產品與新客戶推動之下 明年營收挑戰百億元

胡連（6279）18日舉行法說會，董事長張子雄表示，川普放話對中國大陸課徵60%關稅，使得胡連成為中國大陸自主品牌車廠的替代供應商，合資車廠也要求我們供貨，加上該公司推出車用電子模組與區域控制器等新產品，單價可望數倍以上成長，明年業績將爆發。法人預估，胡連明年營收挑戰百億元，毛利率維持在32%水準，在營收規模放大之下，獲利可望進一步提升。

張子雄表示，根據客戶明年的預估，比亞迪將出貨507萬輛(今年400萬)、奇瑞300萬輛、吉利汽車365萬輛(今年200萬以上)、長安280萬輛、理想70萬輛、零跑50萬輛、小米50萬輛、小鵬35萬輛，包含其他主要客戶，明年銷量預期將成長40%以上。

以比亞迪來說，他說，「自從川普當選美國總統之後，比亞迪就積極找第二供應商，胡連已經有四個新產品導入，全部量產的話金額非常大，一個單價人民幣幾十元，一般連接器則不到人民幣1元，目前導入我們的產品愈來愈多，因為我們的生產基地，包括越南與印尼都有，一旦地緣政治發生變化，我們都準備好了」。

其中，印尼新廠今年10月使用，目前占產能3到4%，明年產能翻一翻。越南目前占比10%，明年還會增加。台灣目前占25%，中國大陸產能占超過60%。

在合資車廠方面，胡連執行長張子傑表示，「地緣政治已經造成供應鏈破壞，國外合資車廠要尋找機會，我們是第一選擇，主要是認同我們的品質與價格，過去胡連要取得大眾汽車訂單非常困難，現在大眾甚至奧迪，都採用我們的產品了，這是大環境使然」。

在新產品方面，張子雄說，汽車產業朝向智能化、電氣化與網路化三大方向發展，該公司明年2月要出貨歐洲比雅久三輪電動物流車的智能配電iPDU模組1,500台，2026年3,000台。2025年出貨出貨給馬瑞利區域控制器用。與李爾(LEAR)共同研發的EPDU明年會有進度。麥格納的後照鏡、影音系統高頻零件已經通過審查，將導致歐洲市場明年營收會翻倍成長。

另外，張子雄說，「將在中國大陸以外，併購線束廠，目前正在尋找合作對象，尤其歐洲汽車供應鏈目前很弱，我們正在了解好的對象，胡連是二階供應商，只有在中國大陸可以直接跟車廠溝通，我們希望透過一階供應商，進入歐美大廠供應鏈，擴大在歐美車廠的市占率」。