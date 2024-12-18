金興精密將掛牌上市 看好今年營運勝去年

車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠金興精密將於1月中旬掛牌上市，董事長施春景表示，憑藉高度自製率與彈性生產能力，加上具備少量多樣的生產特性，能迅速且靈活的回應客戶需求，隨著全球車用市場向電動化、智能化轉型，散熱需求日益加大，未來營運展望值得期待。

隨著電動車產業迅速崛起，汽車產業正邁向全新技術革命，其中，車用散熱系統的技術研發與應用顯得尤為重要，根據GII研究報告指出，全球車用熱管理系統市場2021年約為334.3億美元，並預計以3.9%的年複合成長率增長，到2030年將達473億美元，市場潛力可觀。

施春景指出，金興精密長期專注於全球車用售後維修（AM）市場，憑藉對市場需求的敏銳度及技術實力，成功打入北美市場，市場占有率居於領先地位，完整的產品線涵蓋30年經典車種，可滿足客戶需求，亦能快速應對新車型推出的需求，滿足客戶對一站式採購的高度期待。

金興精密以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等國際市場，具備台灣加泰國生產優勢；尤其位於泰國的生產基地更可避開地緣政治的風險。

施春景表示，去年營收有76%以上來自全球消費主力北美市場，產品線涵蓋超過6000種品項，其中散熱馬達風扇產品多達3100種，並每年新增約150至200項新產品，對應市場不斷變化的需求。產品多樣性讓該公司不僅能滿足市場上所有主流車款，更涵蓋油電混合車和電動車等最新車型。

施春景也說，金興精密具備高度整合的一站式服務模式，從產品繪圖、模具設計到製造和包裝，均於內部完成，自製率高達90%以上，不僅有效降低生產成本，還可保障品質穩定性與生產彈性，能迅速回應市場需求，特別是在急單生產排程上更可展現其製造靈活性。