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金興精密將掛牌上市 看好今年營運勝去年

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠金興精密將掛牌上市。圖左起為金興精密副總經理施孟欣、董事長施春景、副總經理施孟謹。記者林海／攝影
車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠金興精密將掛牌上市。圖左起為金興精密副總經理施孟欣、董事長施春景、副總經理施孟謹。記者林海／攝影

車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠金興精密將於1月中旬掛牌上市，董事長施春景表示，憑藉高度自製率與彈性生產能力，加上具備少量多樣的生產特性，能迅速且靈活的回應客戶需求，隨著全球車用市場向電動化、智能化轉型，散熱需求日益加大，未來營運展望值得期待。

隨著電動車產業迅速崛起，汽車產業正邁向全新技術革命，其中，車用散熱系統的技術研發與應用顯得尤為重要，根據GII研究報告指出，全球車用熱管理系統市場2021年約為334.3億美元，並預計以3.9%的年複合成長率增長，到2030年將達473億美元，市場潛力可觀。

施春景指出，金興精密長期專注於全球車用售後維修（AM）市場，憑藉對市場需求的敏銳度及技術實力，成功打入北美市場，市場占有率居於領先地位，完整的產品線涵蓋30年經典車種，可滿足客戶需求，亦能快速應對新車型推出的需求，滿足客戶對一站式採購的高度期待。

金興精密以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等國際市場，具備台灣加泰國生產優勢；尤其位於泰國的生產基地更可避開地緣政治的風險。

施春景表示，去年營收有76%以上來自全球消費主力北美市場，產品線涵蓋超過6000種品項，其中散熱馬達風扇產品多達3100種，並每年新增約150至200項新產品，對應市場不斷變化的需求。產品多樣性讓該公司不僅能滿足市場上所有主流車款，更涵蓋油電混合車和電動車等最新車型。

施春景也說，金興精密具備高度整合的一站式服務模式，從產品繪圖、模具設計到製造和包裝，均於內部完成，自製率高達90%以上，不僅有效降低生產成本，還可保障品質穩定性與生產彈性，能迅速回應市場需求，特別是在急單生產排程上更可展現其製造靈活性。

泰國 電動車

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