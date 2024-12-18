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汽車零組件業金興 12月19日舉行上市前業績發表會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
金興在董事長施春景(中)領軍下業績穩定成長，預計12月19日舉行上市前業績發表會。黃淑惠攝
金興在董事長施春景(中)領軍下業績穩定成長，預計12月19日舉行上市前業績發表會。黃淑惠攝

汽車零組件業者金興為北美AM（售後維修市場）散熱風扇主要供應商，隨著北美保險公司擴大使用AM件使用，金興精密（7732）業績在一個上升軌道上。電動車的散熱需求量大，金興業績跟著受惠。金興也啟動推動上市計畫，預計12月19日舉行上市前業績發表會。

金興董事長施春景指出，金興長期專注於全球車用AM市場，占有率居領先地位，可以供應30年經典車種，長期不斷投資開發新車款的模具，也能快速應對新車型AM需求。

施春景進一步指出，金興主要以車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠，可以提供一站式服務，金興泰國生產基地可以避開地緣政治風險，長期OEM的訂單有望跟著成長。

金興2024年前三季營收為8.37億元，稅後純益為1.59億元，年增率9.6%，每股稅後純益為2.1元。

其中，金興有76%的營收來自北美AM市場銷售，產品線包含6,000種品項，散熱馬達風扇產品達3,100種，每年增加150到200項新產品。全球AM規模約3,910萬美元，年複合成長率約4.8%，推估到2027年可達到4,700萬美元。隨著市場規模不斷成長。

金興OEM占營收比為10%，AM則占約9成，隨著美中貿易戰之後，再加上川普當選總統，零組件廠也要會出現去中化，國際大廠也在找非中國大陸的供應鏈，金興泰國已經有20年經驗，積極進軍OEM車廠，陸續打入國際車廠Tier1的供應。

OEM 營收

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