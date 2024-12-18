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資安熱門！創泓科技將上櫃 看好供應鏈與高階市場需求

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣少數具備自主資安平台研發能力的資安整合服務商創泓科技（7714）19日將舉辦上櫃前業績發表會，隨著發端運算、物聯網與5G技術的快速發展、資安風險日益複雜化，全球企業對於資訊安全的重視達到前所未有的高度，推升資安解決方案的需求激增，在技術層面挑戰傳統安全防線，促使資安企業在競爭中尋求突破。

創泓科技董事長黃健寧表示，公司提供全面的資安解決方案涵蓋從硬體、軟體到專業服務，形成完整產品生態圈，在硬體層面，創泓科技提供包括防火牆、網路交換器等設備，為用戶構築堅實的網路安全基礎；在軟體層面，專注於端點安全、雲端安全等關鍵領域；此外，資安檢測、顧問服務與教育培訓則成為服務層的核心，滿足企業全方位需求。創泓科技自主開發的DevaEye資安監控平台結合端點偵測與回應（MDR）以及跨領域偵測與回應（XDR）的分析功能，透過高效數據整合與智能化分析，可幫助企業主動應對複雜的資安威脅。

創泓科技去年營收11.3億元，營業利益1.17億元，稅後淨利9,323.6萬元，每股純益5元；今年1-3季累計營收8.3億元，營業利益6,373萬元，每股純益2.69元。創泓指出，今年營運受到企業大舉投資AI影響，衝擊獲利，但預計在AI趨勢下，對資安需求提高，明年營運回歸成長軌道。

創泓科技終端客戶群涵蓋範圍廣泛，包括政府機構、金融機構、高科技產業與製造業等對於資安擁有高標準需求的單位。汽車、醫療、能源等產業對5G專網的需求快速增長，也成為駭客的潛在目標，創泓科技透過整合領導品牌的產品與技術，針對不同產業特性提供差異化解決方案，確保企業用戶的資料安全。

營收 資安 軟體

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