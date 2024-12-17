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綠茵拓市國際 將蓋新廠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

綠茵（6846）董事長吳嘉峰昨（17）日指出，隨著國際市場拓展成果逐步顯現，客戶需求持續攀升，已規劃於潭子聚興產業園區建置新廠，未來隨著新廠產能開出，綠茵的營運規模將進一步躍升。

吳嘉峰表示，該公司提供客戶一站式設計代工服務打造客製配方產品，看好後疫情時代保健產品需求商機，看好2025年苦瓜胜肽、牛樟芝保健原料需求，再加上逐漸打開國際市場，未來隨著新產能開出，推升營運規模大躍進，2025年營收最少維持兩位數成長。

產品區隔創造市場需求的競爭優勢下，綠茵業績成長性持續看好，累計前三季營收6.27億元，年增8.12％；稅後純益9,587萬元，年增2.19％，每股純益3.57元；在自研產品比重持續提高之下，綠茵第3季毛利率48.16％，較上半年增加了2個百分點，毛利率優於同業。

毛利率 營收

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