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浩泰併八億 攻醫美設備

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

上櫃生技股浩泰（4131）昨（17）日宣布，董事會決議以1.05億元價格現金收購八億實業公司69%股權，八億實業為擁有40年歷史的醫療器材代理銷售公司，浩泰併購八億實業後，也將跨足醫美型醫療設備領域銷售市場。

浩泰精準公司前身為晶宇生技公司，早年創辦公司時以發展生物晶片起家，主要業務包括研發及生產生物檢測晶片，子公司也從事隱形眼鏡買賣業務，並搭配相關檢驗及技術移轉服務，涵蓋領域包括人類疾病醫療診斷等。去年9月晶宇生技正式改名為浩泰精準公司，今年前11月合併營收6,063.2萬元，年減2.51%，主因子司本期銷售表現不佳所致；浩泰今年前三季淨損4,461.7萬元，每股淨損1.14元，已較去年同期小幅收斂。

浩泰昨日在櫃買中心召開記者會，說明董事會已決議以1.05億元價格，現金收購八億實業公司69%股權， 八億實業公司為1984年成立之醫療器材代理銷售公司，主要營業項目包括代理銷售醫美型醫療器材（雷射儀器、電音波儀器及美容設備等）儀器租賃、提供技術支援及保修相關勞務服務。

生技股 醫療器材

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