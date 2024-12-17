德昌工程案量逾420億元

德昌營造（5511）表示，截至今年9月底執行中、未完工之工程案量約420多億元，由於近年承攬工程案量較多，且不少將在明年大規模動工，工程案挹注將超過今年，因此明年起集團營運不僅優於今年，更將擴大展現效益。

德昌目前在手公共工程達22件，其中光是台中市案量比重就高達五成、約11件，包括桃園、新竹、彰化、南投、雲林、台中、台南、高雄、屏東等都有接下工程案；德昌表示，今年新增工程案，如水湳轉運中心後續擴充工程、中佳電廠CCP4A、北屯洲際好宅社會住宅統包工程、台電中區施工處綜合營運大樓改建工程、古坑產業加值園區委託開發及租賃和管理案。

德昌表示，由旗下玉新開發建設受託開發的「古坑產業加值園區委託開發及租賃和管理案」，預計明年開始動工。另外南投草屯手工藝產業園區委託開發、租賃及管理計畫，目前工程進度75%，明年將持續貢獻。

德昌指出，截至今年9月底，德昌營造未完工工程案量有420多億元，其中統包案近有300多億元。由於統包案需要經過設計、政府預算核准，最快六到十個月、甚至一年以上才會動工，這也是今年營收表現相對落後預期的原因。

不過德昌強調，因這兩年集團新接工程案量多，且已完成設計、預算核准，因此預計明年起就會有大規模工程案動工，營運效益將開始展現。

展望未來，德昌表示，目前公共工程看到趨勢是規模會加大，且走統包化，對產業來說是朝正向發展，有利未來營造業接案。

德昌營造近年營運優異，2019年至2022年間，平均每年每股純益高達4~5元；2023年更大賺一個股本，每股純益10.14元。