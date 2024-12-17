聚賢研發、意騰 上市案通過
臺灣證券交易所董事會昨（17）日通過兩家公司申請上市案，分別為創新板的聚賢研發（7631），以及一般板的意騰-KY，將再陳報主管機關。
聚賢研發申請上市資本額為1.68億元，市值約11億7,600萬元，董事長曾國強、總經理鄭惠芸，主要業務為高科技產業供應系統廠務工程的規劃整合服務，及設備零組件的研發、製造及銷售。
該公司2022年至2023年每股稅後盈餘分別為11.59元、8.74元，2024年前三季為3.52元。
意騰科技董事長是顏志展，申請上市資本額約4億元，主要業務為AI聲學處理及語音識別、特殊應用積體電路（ASIC）產品研發與銷售，以及AI智財授權暨技術服務。
意騰科技2021年至2023年稅前盈餘分別為31.3萬元、1.88億元和9,651萬元；每股稅後純益分別為0.01元、5.74元和2.33元。
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