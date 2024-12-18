尚凡11月每股賺2.41元 海外拓點
尚凡*（5278） 昨（17）日公告近期財務資訊。11月營收達3.58億元，年增25.6%，稅前盈餘9,469萬元，年增66.8%，歸屬母公司業主淨利7,223萬元，年增35.4%，每股純益2.41元。
尚凡公告第3季財報營收達5.17億元，年增4.35%，稅前盈餘7,588萬元，年減19.4%，歸屬母公司淨利5,884萬元，年減20.9%。第3季每股純益1.96元，不如去年同期的2.48元。
尚凡本業的愛情公寓交友服務，會員與營收持續回升，尚凡持續以創新為核心發展戰略，除核心子公司大研生醫的表現外，積極經營雲端交友與房地產平台《Mayfun 美房網》，計劃明年推出AI相關應用服務App。子公司大研生醫在10月登錄興櫃，公告11月營收2.88億元，年增33.3%，計畫明年積極拓展日本與澳洲等海外市場，鞏固國際競爭優勢，推進全球業務版圖。
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