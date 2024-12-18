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上詮11月每股虧0.05元 主攻光纖技術

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公告自結11月稅前淨損收斂至500萬元，每股淨損0.05元，累計10、11月稅後淨損2,400萬元，每股淨損0.24元。

上詮11月合併營收1.5億元，月增47%，年增38%，創26個月新高；稅前虧損200萬元，稅後淨損500萬元，均較去年同期與10月虧損明顯收斂。

上詮表示，明年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，該公司已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。上詮昨日股價開低走高，終場小漲0.85%，收在236.5元。

光纖

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