橘子衝業績 兩遊戲改版
遊戲營運商橘子（6180）昨（17）日宣布，旗下二款遊戲大作《波拉西亞戰記》與《天堂M》將在近期陸續迎接改版與玩家活動，藉此衝刺第4季業績成長。
橘子指出，《波拉西亞戰記》將在18日進行冬季更新，除邀請實況主接力直播，也會送出多項虛擬寶物給玩家；《天堂M》也將在同日進行職業改版，藉此增加玩家黏著度，刺激營收成長。
橘子今年11月營收6.31億元，月減24.5%、年增5.1%，單月營收為今年以來低點；累計今年前11月營收104.67億元，年增14.8%，今年全年營收正式突破百億元大關。
業界人士指出，由於橘子12月有二款遊戲大作同步進行版本更新，估計營收有望回溫，但業績認列不一定會完全認在第4季，很可能會部分業績會延續到明年首季。
法人認為，隨著寒假與農曆年遊戲旺季即將到來，估計橘子近期營運動能有望逐月增溫。
至於電商業務方面，橘子旗下有閑購物推動漫玩具、電玩遊戲等品類優惠，並結合集團合作IP上線「文創號」，推限定周邊，期帶動平台買氣，期盼透過電商旺季刺激買氣提升。
此外，橘子的音樂孵育「挺音樂!音樂靠山計畫」首場線下品牌音樂活動，也已聯手插畫家以Vyin AI技術打造互動體驗，展現集團泛娛樂IP及粉絲經濟生態鏈發展實力，而資安方面，果核數位積極參與線下論壇，持續拓展業務機會。
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