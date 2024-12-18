威剛加碼投資影視文創

記憶體模組大廠威剛（3260）加大影視文創投資，董事長陳立白昨（17）日宣布籌拍電影《冠軍之路 Team Taiwan》，記錄12強奪冠奇幻歷程，現正遴選導演及演員等，電影斥資粗估逾億元，期望明年上半年開拍。

陳立白坦言，中華隊奪冠後就起心想要記錄激勵人心的一刻，未來該電影的股東除威剛與台灣運彩外，自己個人也會投資，也期望文策院與國發基金參與，預期這會是台灣短期內最重要的國片，因此希望籌拍過程不要太過匆忙，細膩呈現奪冠過程中的酸甜苦辣。

陳立白從小喜愛棒球，童年在嘉義成長，就讀棒球名校朴子國小。據悉，朴子國小1979及1982年代表中華隊參加威廉波特少棒賽，分別奪得世界冠軍和亞軍，也培養出很多知名選手。

陳立白有感於母校及多所偏鄉國小棒球隊設備不足，在2019年媒合台灣運彩公司捐贈棒球器材回饋母校，並陸續捐助多所偏鄉小學棒球隊，期能協助深耕強化各地區棒球實力，由於熱愛棒球，決定籌拍棒球電影，並邀請文策院協助，希望藉由文策院的各項專業資源，讓這部電影的內容開發、製作技術、國際推廣上能達到更高水準。

陳立白說，消息曝光後，已接過超過十通大老闆的電話，可見有眾多企業支持棒球的意願，說不定這部電影拍完之後會考慮再拍影集，上映NETFLIX，至於是否自組球隊？陳立白回應，以運彩的角度看，期望維持中立立場，且球團背後支持者都是自己的朋友。昨天包括中信集團、富邦集團也都有朋友到場。

陳立白投入記憶體產業40年，轉投資事業也很多元，包含運動彩券、電動三輪車等，業界稱他是「斜槓頑童」，除早期投資多部電影攝製，金援國內影視產業發展，催生台灣文化內容生根發芽，2022年與文化界業者合資成立富晟，取得桃園新總圖20年運營權，2023年投資視覺特效大廠數字王國。