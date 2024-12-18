西勝轉型效益 預期2025年顯現

電池模組廠西勝（3625）轉型綠能事業，今年營運處於低潮。展望後市，西勝看好電動載具產品線剛性需求，並布局備用電源系統（Backup Power System），看好電池備援電力模組（BBU）未來成長性，預期轉型效益於明年開始顯現。

西勝近年轉型集團化事業部經營，並朝成為世界級綠能系統整合者目標邁進，該公司目前綠能產品主要有兩大塊，第一為E-mobility，產品線應用包含E-bike（電動自行車）、 AGV（無人搬運車）、電動機車及ATV電池模組；第二則為備用電源系統，應用領域包含UPS（不斷電源系統）、BBU。

西勝近年轉型綠能事業、逐步退出屬於消費性的筆電業務，轉型期間營運表現不佳，今年前三季營業淨損1.34億元，稅後淨損1.11億元，每股淨損1.02元；前11月營收4.74億元、年減54.46%。市場預計，西勝今年全年將繳出虧損成績單。

展望後市，西勝表示，除了持續布局電動載具領域外，已在備用電源系統事業耕耘近四年，且BBU已送樣客戶驗證，並持續推展其他規格機種進度，看好未來業務剛性需求。

西勝目前綠能事業收入主要以E-mobility為主。西勝坦言，電動自行車市況仍壓抑，但長線需求看旺，且近期庫存去化已告尾聲，並在電動滑板車領域有所斬獲，看好相關業務後市發展。