利機營運 衝三年高點

通路商利機（3444）11月業績重回1億元以上，並且站上2022年5月以來高點，法人預期，該公司12月營收有機會維持在1億元之上，帶動全年業績挑戰近三年高點，明年有機會延續雙位數百分比成長態勢。

利機前11月合併營收為10.51億元，年增16.7％；前三季每股純益為1.59元。利機三大主要產品線中，封測相關業績占比最高，載板業務則積極拓展伺服器應用。

公司表示，封測相關產品營收11月表現亮眼，相關業績創新高。就單一產品來看，表現最好的產品為導線架與均熱片。

展望第4季，利機的三大主力產品線表現有望都優於去年同期。法人推估，其封測相關產品可望成長25％至30％、驅動IC相關產品有機會年成長12％至15％、半導體載板產品線則年增8％至10％。

整體而言，利機今年包括載板、驅動IC與封測相關業務，都有機會成長雙位數百分比。

展望明年，法人認為，利機應當能保持雙位數百分比的業績成長表現，動能主要來自於均熱片開出新規格，營收有機會大幅成長。利機正積極提高自有產品比重，及多產品群供應的拓展策略，預期也將成為該公司後續未來成長動能。