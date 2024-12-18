快訊

利用「折扣碼」發送競選小物抽佣 學姐黃瀞瑩恐轉被告

上海推動赴台團隊遊…救觀光降溫台海 政府應積極接招

利機營運 衝三年高點

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

通路商利機（3444）11月業績重回1億元以上，並且站上2022年5月以來高點，法人預期，該公司12月營收有機會維持在1億元之上，帶動全年業績挑戰近三年高點，明年有機會延續雙位數百分比成長態勢。

利機前11月合併營收為10.51億元，年增16.7％；前三季每股純益為1.59元。利機三大主要產品線中，封測相關業績占比最高，載板業務則積極拓展伺服器應用。

公司表示，封測相關產品營收11月表現亮眼，相關業績創新高。就單一產品來看，表現最好的產品為導線架與均熱片。

展望第4季，利機的三大主力產品線表現有望都優於去年同期。法人推估，其封測相關產品可望成長25％至30％、驅動IC相關產品有機會年成長12％至15％、半導體載板產品線則年增8％至10％。

整體而言，利機今年包括載板、驅動IC與封測相關業務，都有機會成長雙位數百分比。

展望明年，法人認為，利機應當能保持雙位數百分比的業績成長表現，動能主要來自於均熱片開出新規格，營收有機會大幅成長。利機正積極提高自有產品比重，及多產品群供應的拓展策略，預期也將成為該公司後續未來成長動能。

封測 營收

延伸閱讀

全體證券商11月稅後淨利69.77億元 前11月獲利943.82億元

期貨商論壇／精材期 業績撐腰

家登11月營收月增29% 日月光11月合併月減6%

半導體封測設備營收占逾九成 法人估萬潤明年EPS 23.5元

相關新聞

世禾搭台積2奈米商機

半導體清洗與再生龍頭廠世禾 （3551）搭上台積電2奈米即將量產引爆的周邊耗材與服務商機。世禾總經理陳學哲昨（17）日表...

利機營運 衝三年高點

通路商利機（3444）11月業績重回1億元以上，並且站上2022年5月以來高點，法人預期，該公司12月營收有機會維持在1...

新鉅科暫停交易

光學鏡頭廠新鉅科（3630）昨（17）日公告，今日起股票暫停交易，外界預期，應與處分台中后里營運總部案有關。

加百裕11月每股賺0.16元

電池模組廠加百裕（3323）因近期股價異常，昨（17）日應主管機關要求，公布自結11月稅前盈餘1,879萬元、歸屬母公司...

順達11月每股賺0.2元

電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公布自結11月稅前盈餘4,3...

西勝轉型效益 預期2025年顯現

電池模組廠西勝（3625）轉型綠能事業，今年營運處於低潮。展望後市，西勝看好電動載具產品線剛性需求，並布局備用電源系統（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。