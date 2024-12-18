世禾搭台積2奈米商機

半導體清洗與再生龍頭廠世禾 （3551）搭上台積電2奈米即將量產引爆的周邊耗材與服務商機。世禾總經理陳學哲昨（17）日表示，2奈米先進製程對設備精密清洗與再生需求約是5奈米的1.2至1.3倍，價格也較優，隨著客戶需求強勁，世禾目前產能供不應求，樂觀明年持續成長。

世禾昨天舉行三年一度的法說會，陳學哲透露，由於客戶訂單源源不絕，現階段晶圓廠設備零組件清洗的需求大於業界能供給的總量，估計世禾今年第3季起用的新廠，明年第2季產能就能衝上滿載，將考慮於適當地點再添購新廠擴充產能。

世禾主要提供清洗機台的設備廠牌，含括國際設備大廠如應用材料、科林研發、東京威力科創、ULVAC、ASM等。台灣主力客戶包括台積電與群創；中國前二大面板廠京東方、華星光電及半導體廠都是客戶。

陳學哲指出，2奈米先進製程對設備精密清洗與再生需求約是5奈米的1.2至1.3倍，價格也較優。先進封裝設備的清洗再生需求量成長相當快速，但零組件較少、清洗規格亦不複雜，價格相對便宜。

受惠客戶需求強勁，世禾前三季稅後純益2.78億元，年增15.9%，每股純益4.95元，獲利來到近二年新高。11月營收2.2億元，月增1%，年增11.3%，連續二個月創單月歷史新高；前11月營收23.39億元，為同期最佳，年增12.1%。法人估，世禾今年營收可望突破2022年全年度23.92億元的史上新高紀錄，改寫新猷。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立於1997年6月，工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落。