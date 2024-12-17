受惠BBU題材大漲後回檔修正 順達公布11月每股純益0.2元
電池模組廠順達（3211）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，故17日公布今年11月簡易財務數字，歸屬母公司業主淨利3,100萬元、年減77.2%，單月每股純益（EPS）0.2元。
順達公布今年11月營收10.63億元、年減39.4%，稅前淨利4,300萬元、年減73.8%，歸屬母公司業主淨利3,100萬元、年減77.2%，單月每股純益0.2元，不如去年同期的0.9元。
電池模組族群自AI伺服器BBU題材大漲一波後，近期股價回檔修正，順達累計近10日下跌13.8%，今日股價收在177.5元，下跌4元、跌幅2.2%。
順達近年積極轉型，發展非IT事業，在幾年努力下，產品線擴張到資料中心BBU、ESS（儲能系統）及輕型電動載具（LEV）。
發展至今，順達今年非IT業務營收占比已來到15-20%。其中，BBU占非IT業務比重最大，今年成長幅度優於去年；而近期市場傳出，輝達（NVIDIA）GB200AI伺服器NVL72將採用BBU，市場看好在相關領域耕耘已久的順達有望受惠，帶動後續業績成長。
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