興櫃添新血 安葆12月18日登錄興櫃

興櫃市場將添新兵，安葆（7792）將在12月18日登錄興櫃，正式進入資本市場，券商認購價格為97元；安葆 1994年2月成立，長期致力於協助各產業維持緊急備援電力的充足及穩定性，設立初始為設備供應商，現已轉型為 EPC系統整合商。

安葆總部位於新北市新店，且在台中丶台南、上海、無錫、南京、新加坡、鳳凰城、休士頓及德國都設有營運據點，目前資本額為4.26億元，在國內柴油發電機市場居領先地位，連續九年獲得美國Kohler Power Systems（現更名為 Relhko）亞太地區工業型機組銷售第一名。

安葆為半導體大廠指定長期合作的統包商，—路伴隨客戶在海內外建廠，擁有自行開發的PLTCTM控制系統，創下全球最多台發電機組並聯運轉實績，深受高科技業客戶信賴。

安葆營運範圍涵蓋創能、淨能、儲能、節能領域，近年來除積極發展UPS不斷電系統，在淨零的趨勢下，更於再生能源發電、儲能設備等業務交出漂亮成績單。除了既有的柴油發電，在沼氣、氫氣及地熱發電領域也領先布局，並已成功累積多件客戶發電實績，未來更將協助醫院發展瓦斯發電機熱電聯產系統，達成節省電費及降低碳排目標，公司整體發展方向也從過去的備用電力市場逐步導向主用電力市場。

安葆表示，擁有最完整的電力系統產品線及海內外建廠施工經驗，期許未來成為全方位能源解決方案提供者，提供客戶一站式的服務；安葆2023年合併營收47.55億元，稅後淨利4.03億元，每股盈餘13.41元；2024上半年合併營收20.01億元，稅後淨利1.60億元，每股盈餘5.05元，營收獲利持續成長。

隨著半導體、Al數據中心產業發展，用電需求持續大增，為避免電網負荷過重引發斷電，安葆表示，電力系統已成為用電大戶的關鍵設備，除了既有台灣穩定客戶外，業績也將持續受惠數據中心建置及半導體產業海內外擴廠計劃而增長；且伴隨設備銷售量持續增加，維修保養收入也將大幅增長，有助提升整體毛利率及帶來更穩定收入；所布局的再生能源業務，可望能成為第二成長曲線。