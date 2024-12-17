博弘上櫃 強攻亞太「雲」市場

遠傳小金雞、雲端服務供應商博弘雲端（6997）昨（16）日以每股101元掛牌上櫃。博弘是雲端服務領域的領導者，在亞太地區建立穩固的市場地位，更積極拓展全球市場。遠傳總經理暨博弘董事長井琪說，博弘與遠傳可助力台灣企業提供解決方案，協助國際夥伴提升營運韌性與市場競爭力。

博弘昨天早盤一度大漲近三成，終場漲幅18.32%，上漲18.5元，收119.5元，展開蜜月行情。

博弘2019年成為遠傳子公司，為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，並與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海，積極布局亞太市場，將技術力輸出海外。

博弘總經理何冠生表示，各行各業對於多雲與混合雲環境需求逐漸提升，博弘掌握跨雲平台技術整合能力，能無縫結合AWS、GCP和Azure等主流雲端平台，提供一站式的雲端服務，涵蓋系統架構設計、數據分析、資安防護、機器學習、無伺服器服務等。

博弘強調，提供多元化、客製化雲端解決方案，滿足各行業數位轉型需求，自有研發產品的AICOM智能雲端管理平台及運用生成式AI與推論引擎，提供多輪對話機器人服務，可強化不同產業的雲端應用能力，提升用戶黏著度，這些創新解決方案特別針對金融、高科技製造、零售、醫療、教育及公部門等需求多樣化的行業設計，提升客戶運營效率。

何冠生指出，企業客戶上雲後，對於成本控制愈加迫切，博弘憑藉累積的雲端帳務技術專業及大規模帳務數據，建構出雲端資料倉儲系統，分析數據並生成各類商業報表，透過數據驅動的洞察力，幫助企業做出精準決策，還能發掘潛在商機。

何冠生表示，為客戶提供一站式雲端服務，涵蓋系統架構設計、數據分析、資安防護、機器學習、DevOps、微服務架構（容器化技術）、無伺服器服務及大數據等應用，除台灣市場，並推廣至香港市場，近年進軍新加坡、馬來西亞及越南等海外市場，隨著雲端需求，加上東南亞市場快速增長，樂觀未來營運動能。