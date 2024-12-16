明遠精密上櫃 啟動蜜月行情

明遠精密（7704）昨（16）日以承銷價69元上櫃掛牌交易，早盤股價一度衝上85.2元高點，開啟蜜月行情，終場上漲10.5元，成交量748張，收79.5元。隨著自主研發的新設備即將陸續開花結果，明遠精密展望明年營收可望較今年成長；加上積極優化產品組合，將有助於毛利率回升。

明遠精密產品主要為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統及技術維修服務，主要應用於半導體製程中的化學氣相沉積（CVD）和原子層沉積（ALD）等關鍵製程。藉由射頻電源、臭氧系統與遠程電漿源等領域的技術領先優勢，明遠精密建立差異化市場定位。

為強化全球競爭優勢，明遠精密積極拓展國際市場，目前在日本熊本和大陸上海皆設有子公司，未來並計劃加速擴展在美國市場滲透。