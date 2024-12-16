大井泵浦12月18日上櫃 每股51元

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）預訂明（18）日掛牌上櫃，承銷價每股51元。公司近期推出新品「水冷式泵浦」，平均單價較氣冷式泵浦成長20%，加上取得部分電子業樣品單，毛利率高於工具機客戶，看好明年本業營運表現將優於今年。

大井昨（16）日公告公司股票初次上櫃前現金增資收足股款。此次辦理現金增資發行新股500萬股，公開承銷價格為每股51元，總計2.639億餘元，已全數收足；現金增資基準日為12月17日。

大井核心產品應用涵蓋日常生活及產業領域，不僅滿足民生需求，更進一步支援數據中心、充電樁冷卻等高階應用，透過科技創新與市場布局，穩居國內水泵市場龍頭。

大井今年前三季營業毛利3.6億元、年增22.5%，毛利率30%，稅後純益0.94億元、年增45.0%，每股稅後純益2.66元，已賺贏去年全年的2.07元。前11月合併營收14.67億元、年增15.2%，亦超越去年全年的14.05億元，營運表現亮眼。

目前，大井在台灣設有新北三芝廠與高雄路竹正義廠兩大生產基地，新建的高雄環球廠預計明年下半年陸續取得使用執照並小量投產；此外，中國大陸的蘇州華樂士工廠，則作為服務中國內地及東協市場的重要據點。

針對民生需求，大井首創「智能超靜音液冷供水泵浦」，該產品具備靜音和高效供水功能，適用於家庭供水和農業灌溉。

而在工業領域，推出具備高性能複合材料的「直立浸水式泵浦」，廣泛應用於工廠製程及伺服器液冷系統，滿足日益增長的冷卻需求。