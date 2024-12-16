永立榮與大馬生物中心簽MOU
永立榮（6973）昨（16）日宣布，已與馬來西亞砂拉越生物多樣性中心（Sarawak Biodiversity Centre）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以砂拉越為基地，與當地醫療與學術機構合作，在當地進行羊水幹細胞相關研究。
永立榮並推出鹿茸為主成分的營養系列補給品，將以大馬為起點推廣「穆斯林清真認證」再生醫療與美妝及營養補給品，進軍東南亞與穆斯林世界市場。
永立榮生醫董事長簡奉任表示，永立榮將有四大動能推動明年業績成長，一是與克麗緹娜合作正式進軍大陸保養品及鹿茸保健品市場，二是推出生髮系列為主的鹿茸幹細胞外泌體系列產品，三是同步搶攻攻銷與醫療通路的鹿茸保健品；四是進前馬來西亞、開始布局印尼市場。法人估計，永立榮去年前11月營收約2,200萬元，今年前11月營收已達4,100多萬元。
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