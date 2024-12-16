快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

永立榮與大馬生物中心簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

立榮（6973）昨（16）日宣布，已與馬來西亞砂拉越生物多樣性中心（Sarawak Biodiversity Centre）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以砂拉越為基地，與當地醫療與學術機構合作，在當地進行羊水幹細胞相關研究。

永立榮並推出鹿茸為主成分的營養系列補給品，將以大馬為起點推廣「穆斯林清真認證」再生醫療與美妝及營養補給品，進軍東南亞與穆斯林世界市場。

永立榮生醫董事長簡奉任表示，永立榮將有四大動能推動明年業績成長，一是與克麗緹娜合作正式進軍大陸保養品及鹿茸保健品市場，二是推出生髮系列為主的鹿茸幹細胞外泌體系列產品，三是同步搶攻攻銷與醫療通路的鹿茸保健品；四是進前馬來西亞、開始布局印尼市場。法人估計，永立榮去年前11月營收約2,200萬元，今年前11月營收已達4,100多萬元。

立榮 馬來西亞 鹿茸

延伸閱讀

犯罪集團藏身油棕園盜採稀土 大馬警逮涉案中國男子

餐具印毛澤東圖樣「宣揚共產主義」？ 大馬燒烤店經理遭拘

大林慈濟醫院與嘉縣府簽MOU 提供體育選手醫療照顧

中正高工與成功大學簽MOU 合作應對氣候變遷挑戰

相關新聞

博弘上櫃 強攻亞太「雲」市場

遠傳小金雞、雲端服務供應商博弘雲端昨（16）日以每股101元掛牌上櫃。博弘是雲端服務領域的領導者，在亞太地區建立穩固的市...

明遠精密上櫃 啟動蜜月行情

明遠精密（7704）昨（16）日以承銷價69元上櫃掛牌交易，早盤股價一度衝上85.2元高點，開啟蜜月行情，終場上漲10....

聯亞損益兩平 2025年樂觀

光通訊元件廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（16）日應主管機關要求，公告11月自結淨利為零，達損益兩平...

聖暉營運加溫 樂觀前景

在地緣風險驅動下，各產業紛紛啟動「N+1」擴廠計畫，推升聖暉*（5536）營運加溫。展望2025年，半導體、電子零組件、...

大井泵浦12月18日上櫃 每股51元

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）預訂明（18）日掛牌上櫃，承銷價每股51元。公司近期推出新品「水冷式泵浦」，平均單價較氣...

永笙長新冠藥 臨床達標

永笙-KY（4178）昨（16）日宣布， 該公司液體臍帶血幹細胞RegeneCyte、治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。