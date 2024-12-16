祥翊（6676）昨（16）日表示，開發中抗癌用藥TMN-T、以及潰瘍性結腸炎用藥MSL-T已於本月先後與S公司簽訂美國市場專屬授權合約。

祥翊可依這兩項藥物的開發進度，收取簽約金與階段里程碑金等合計達260萬美元（約新台幣8,320萬元），未來藥品上市後也將共享銷售分潤。

根據雙方合約內容，祥翊負責TMN-T及MSL-T的研發與生產、並協助相關領證事宜，S公司可取得未來在美國市場的上市藥證，以及負責上市後推廣與銷售。

這是繼今年5月與S公司簽署肺纖維化藥物NTN的專屬授權後，秉持合作共贏理念，雙方再次擴大合作，藉由維持長期穩定的夥伴關係，攜手搶攻全球最大的美國學名藥市場商機。

祥翊董事長吳永連表示，很高興能深化與S公司的夥伴關係，未來雙方將持續透過此合作模式，共同將好的產品推向市場，提供病患安全且高效益的治療選項。