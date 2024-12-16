快訊

霸凌加害者被記過後卻能轉任校長 全教產：懲處不明

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

永笙長新冠藥 臨床達標

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永笙-KY（4178）昨（16）日宣布， 該公司液體臍帶血幹細胞RegeneCyte、治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗取得重大突破，結果達標。

永笙指出，試驗結果顯示，RegeneCyte顯著改善患者的疲勞症狀，85%的受試者在接受RegeneCyte治療後完全緩解疲勞，對比安慰劑組的20%，臨床療效達統計上顯著差異，本試驗療效指標成功達標，且整體藥物安全性與耐受度表現良好。

永笙執行長李冬陽表示，永笙今年8月剛剛獲得美國食品藥物管理局（FDA）「再生醫學先進療法」（RMAT）認證，此認證主要是FDA對於再生醫療臨床推展極為鼓勵，其功能相當於新藥快速審查（Fast Track）機制。針對這次RegeneCyte治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗達標，永笙期待與FDA溝通，爭取下一步縮短臨床試驗規模、或直接進入三期臨床。

FDA 美國

延伸閱讀

Cadillac參戰2026年F1賽事 將採用Ferrari動力單元兩年

出訪節奏！今年訪星與美國 台中市長盧秀燕：拍板明年訪日本

美軍艦8年來首度停靠柬埔寨港 緊鄰中資雲壤海軍基地

15%長新冠症狀持續1年以上 全球百萬人受影響

相關新聞

博弘上櫃 強攻亞太「雲」市場

遠傳小金雞、雲端服務供應商博弘雲端昨（16）日以每股101元掛牌上櫃。博弘是雲端服務領域的領導者，在亞太地區建立穩固的市...

明遠精密上櫃 啟動蜜月行情

明遠精密（7704）昨（16）日以承銷價69元上櫃掛牌交易，早盤股價一度衝上85.2元高點，開啟蜜月行情，終場上漲10....

聯亞損益兩平 2025年樂觀

光通訊元件廠聯亞（3081）近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（16）日應主管機關要求，公告11月自結淨利為零，達損益兩平...

聖暉營運加溫 樂觀前景

在地緣風險驅動下，各產業紛紛啟動「N+1」擴廠計畫，推升聖暉*（5536）營運加溫。展望2025年，半導體、電子零組件、...

大井泵浦12月18日上櫃 每股51元

泵浦領導品牌大井泵浦（6982）預訂明（18）日掛牌上櫃，承銷價每股51元。公司近期推出新品「水冷式泵浦」，平均單價較氣...

永笙長新冠藥 臨床達標

永笙-KY（4178）昨（16）日宣布， 該公司液體臍帶血幹細胞RegeneCyte、治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。