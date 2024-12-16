永笙長新冠藥 臨床達標

永笙-KY（4178）昨（16）日宣布， 該公司液體臍帶血幹細胞RegeneCyte、治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗取得重大突破，結果達標。

永笙指出，試驗結果顯示，RegeneCyte顯著改善患者的疲勞症狀，85%的受試者在接受RegeneCyte治療後完全緩解疲勞，對比安慰劑組的20%，臨床療效達統計上顯著差異，本試驗療效指標成功達標，且整體藥物安全性與耐受度表現良好。

永笙執行長李冬陽表示，永笙今年8月剛剛獲得美國食品藥物管理局（FDA）「再生醫學先進療法」（RMAT）認證，此認證主要是FDA對於再生醫療臨床推展極為鼓勵，其功能相當於新藥快速審查（Fast Track）機制。針對這次RegeneCyte治療長新冠症候群的臨床IIa期試驗達標，永笙期待與FDA溝通，爭取下一步縮短臨床試驗規模、或直接進入三期臨床。