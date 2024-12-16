聖暉營運加溫 樂觀前景

在地緣風險驅動下，各產業紛紛啟動「N+1」擴廠計畫，推升聖暉*（5536）營運加溫。展望2025年，半導體、電子零組件、資料中心及一般傳產等啟動多元領域的擴建商機，聖暉對台灣及東南亞地區的營運前景樂觀看待。

聖暉是無塵室機電整合大廠，11月合併營收31.05億元，月增14.3％、年增38.8％，創單月同期新高。累計前11月合併營收265.79億元，年增17.1％，亦為同期新高。

聖暉累計今年前三季稅後純益18.73億元，年增25.3%，每股純益15.09元，不但賺逾三個股本，也創歷年同期新高，更賺贏2023年全年的獲利18.38億元。

聖暉表示，由於AI技術浪潮驅動半導體大廠相繼投入先進製程晶圓廠、CoWoS先進封裝廠擴建，加上記憶體、生技醫療等產業同步推進擴建計畫，台灣、東南亞地區客戶需求明顯提升，挹注整體業務接單動能，再加上聖暉精進專案施作效率，營運添成長力道。

聖暉領先業界布局多區域服務版圖，提供在地化服務，且不斷提升綠色低碳工程、整合多工種技術，以滿足各產業高客製化專案需求。在全球供應鏈重組及展開「N+1」擴廠計畫下，聖暉集團透過垂直及水平資源整合效益，以一站式統包專案服務優勢，有效支持客戶應對不同區域的擴建挑戰。

因應全球布局的國際化腳步，聖暉強調，將以穩健擴增專業人力並完善供應鏈管理，提升公司在建工程的服務量能，推升營運成績加溫。