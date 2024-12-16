大井泵浦預計18日上櫃掛牌 承銷價51元
大井泵浦工業公司（6982）預計於12月18日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日假所在辦公大樓11樓舉辦「大井泵浦上櫃掛牌典禮」，於當日上午9時整進行大井泵浦工業「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃證券承銷商及簽證會計師共同與會。大井泵浦承銷價為51元。
大井泵浦主要是從事民生用及工業用水泵的研發、製造與銷售，2023年度合併營收為14.05億元，稅後淨利為7,320萬元，每股稅後純益（EPS）為2.07元。2024年前三季合併營收為12.27億元，稅後淨利為9,400萬元，EPS為2.66元。
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