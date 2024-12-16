全福生技興櫃轉上市掛牌 盤中股價跌幅近2%

新藥公司全福生技今天由興櫃轉上市，承銷價為32.31元，並未上演蜜月行情，盤中跌至31.7元，下跌0.61元，跌幅1.88%。

全福生技為新藥研究開發的公司，近年專注於眼藥開發。全福生技表示，旗下擁有5項新藥產品，其中治療乾眼症核心產品BRM421，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。

全福生技已在美國進行三期臨床試驗，並將BRM421在大中華區的開發與商業化權利授權給中國遠大醫藥。

另有3項產品已進入二期臨床試驗，分別是治療神經營養性角膜炎的BRM424及青光眼相關疾病的BRM411與BRM412。全福生技的眼藥開發涵蓋前眼症與後眼症，希望成為全方位眼科藥物公司。

全福生技董事長林羣表示，雖然全福生技去年底的BRM421三期臨床試驗解盲結果未如預期，但經過將近一年的分析與研發改良，已做好充分準備。在完成上市現增後，預計約有新台幣20億元現金，支持公司新產品開發與營運。

明年除了將重啟BRM421乾眼症的美國三期人體臨床試驗之外，更有3項眼科新藥同時展開二期臨床，未來可期。