明遠精密今日風光掛牌 享蜜月行情 市場需求旺拉動出貨續攀升

明遠精密（7704）16日以承銷價69元上櫃掛牌交易，早盤股價一度衝上85.2元的高點，展開蜜月行情。

明遠精密受惠自有品牌成長與國際市場布局，有助推升未來營運動能。該公司產品主要為半導體臭氧供氣系統、遠端電漿源、射頻電源系統及技術維修服務，主要應用於半導體製程中的化學氣相沉積（CVD）和原子層沉積（ALD）等關鍵製程。藉由射頻電源、臭氧系統與遠程電漿源等領域的技術領先優勢，明遠精密成功建立差異化市場定位。

明遠精密表示，專注於提供完整的整合解決方案，涵蓋產品設計、開發、製造及技術服務，以滿足半導體製程客戶對高效能與高品質產品的需求。自研開發的ACME 射頻電源系統具備高效節能特性，能夠滿足先進製程對節能減碳的需求，目前已通過國際半導體大廠的製程驗證，並累積超過200套出貨量，減少碳排放量相當於25座大安森林公園。針對臭氧系統，公司的AOS 臭氧供應系統主要應用於原子層沉積（ALD）製程，具有精確控制臭氧濃度與流量的功能，累積出貨量也超過30套，亦深獲國際半導體設備大廠肯定。

為進一步強化全球競爭優勢，明遠精密積極拓展國際市場布局，目前在日本熊本和中國上海皆設有子公司，未來並計劃加速擴展在美國市場滲透。公司除自有品牌「ACME 射頻電源系統」和 「AOS 臭氧供應系統」銷售亮眼外，同步聚焦12吋半導體臭氧設備與遠程電漿源（RPS）的維修需求，以增加客戶黏著度；目前已成功進入多家國際半導體設備大廠供應鏈，並獲得來自美國、日本和中國市場的高度認可。公司也同步推動技術創新，專注於射頻電源和臭氧系統的升級，並透過結合AI、5G 和電動車等新興技術應用，進一步提升產品競爭力。

根據市場調研機構預估，全球射頻電源市場2022 年規模為7.256億美元，預計至2031年將增長至18.15億美元，年均複合增長率達10.7%。全球ALD設備市場2023年規模為38億美元，預計至2028年年均複合增長率達10%。全球遠程電漿源市場2022年規模為13.8億美元，預計至2029年成長至28.3億美元，年均複合增長率為10.8%；整體而言，市場前景相當樂觀。

法人表示，隨著全球經濟復甦、電動汽車需求延續，且人工智慧（AI）及雲端之應用迅速增加，WSTS（全球半導體貿易統計組織）預估，全球半導體市場將增長13.1%，達到5,884億美元。預期未來半導體市場持續成長帶動下，明遠精密營運動能可望穩步向上。