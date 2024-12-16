全福生技掛牌上市首日跌破承銷價 中籤者慘套

全福生技（6885）16日掛牌上市，承銷價32.31元，一開盤就失守，以31.9元開出，跌破承銷價，股價開低後一度翻紅拉升至32.8元，但之後再度下滑翻黑，也就是中籤的投資人中目前可能是慘遭套牢。

全福生技早盤開低跌破承銷價，低點曾下滑至30.55元，盤中一度翻紅回至承銷價之上，但仍是不敵賣壓，再度翻黑，並未出現新股上市的蜜月行情；若以分價的成交價來看，早盤約有243人是賣在承銷價32.31元之上，其他的中籤戶若是賣低則以賠錢居多，若還未賣出，目前則是套牢的情況。

全福生技實收資本額為11.57億元，主要產品為新藥開發，擁有獨家授權的色素上皮衍生因子 （PEDF） 衍生短鏈胜肽 （PDSP），可應用於多個治療領域和適應症；2023年、2024年上半年各為稅前淨損6.88億元、1.32億元，每股稅後虧損6.84元、1.14元。

全福生技表示，該公司致力於眼藥開發，目前擁有五項新藥產品，其中核心產品BRM421以全新機制治療乾眼症，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。

全福生技的眼藥開發涵蓋前眼症與後眼症，除打造成為全方位眼科藥物公司，也展現積極的國際布局策略，是台灣生技領域中新藥產品具代表性的公司之一。

全福生技董事長林羣，董事會邀請前工研院院長李鍾熙、資誠會計師事務所前副所長曾惠瑾，及被譽為外資天后的程淑芬，共同為未來十年的發展奠定新的格局。研發團隊結合海內外新藥跨領域資深專家，由曾任日本武田藥品全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁的徐文祺及創始人兼研發長Frank W. Lee領軍，積極育成本土新藥邁向國際。