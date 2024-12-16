遠傳「小金雞」博弘以101元掛牌上櫃！盤中漲逾28%享蜜月行情

雲端服務供應業者博弘雲端（6997）16日以承銷價101元在上櫃市場成功掛牌。而作為母集團的遠傳電信（4904）總經理井琪，則同時身兼博弘雲端董事長一職；面對不斷擴大的雲端服務市場，她相信以團隊厚實的多雲整合能力及豐富的跨國經驗，加上遠傳在智慧資通訊的深耕，未來將能更快速的提供台廠客戶，更符合需求的解方，並有機會一舉打進亞太市場。

井琪指出，博弘是在2019年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時與遠傳業務團隊攜手拓展數位轉型的新藍海，發揮集團綜效，拓展事業新篇章，「很高興今天見證博弘在何總經理與全體員工多年來的打拚與堅持，終於順利上櫃，並於今天正式掛牌，迎來這個重要的里程碑」。

跨雲平台技術整合能力 獲國際大廠認同

博弘雲端總經理何冠生表示，各行各業對於多雲與混合雲環境的需求逐漸提升，並快速增強大數據分析能力、AI應用、災害復原機制、維運託管服務以及落實ESG目標（如節能減碳）。這些能力不僅支持零售、金融、智慧製造和遠距醫療等前瞻願景，也成為未來競爭的關鍵。博弘的核心競爭力在於跨雲平台技術整合能力，能無縫結合AWS、GCP和Azure等主流雲端平台。

同時，透過自有的雲端服務與合作夥伴的ISV（獨立軟體供應商）解決方案，博弘可為企業提供豐富的資源和工具，協助客戶深化數據分析與AI應用，實現更高的商業價值。此外，博弘提供多元化、客製化的雲端解決方案，滿足各行業數位轉型需求。而自有研發產品中AICOM智能雲端管理平台及運用生成式AI與推論引擎，提供多輪對話機器人服務，可強化不同產業的雲端應用能力，提升用戶黏著度。

這些創新解決方案特別針對金融、高科技製造、零售、醫療、教育及公部門等需求多樣化的行業設計，不僅提升了客戶的運營效率，憑藉擁有多項AWS原廠的技術能力認證，從雲端託管服務提供商（MSP）的資格、雲端搬遷、資料安全及數據分析等認證，到2023年度台灣和香港同獲AWS SI Partner of the Year雙獎項殊榮，更能確保用戶數據安全性與資安合規。

此外，博弘更是全台第一家取得Google Cloud Security專業認證的雲端託管服務商，加上ISO 27001與ISO 27017資格的加持，博弘在專業技術上更能確保用戶數據安全性與資安合規。何冠生指出，企業客戶在上雲後，對於成本控制的需求愈加迫切。為滿足企業對雲端成本管理的需求，並提供多元化的帳務功能，公司在帳務處理平台產品的功能與效能方面需持續升級與優化。

累積多年技術與數據 拓展至全球市場

憑藉多年累積的雲端帳務技術專業及大規模帳務數據，博弘建構出雲端資料倉儲系統，進一步分析數據並生成各類商業報表。透過數據驅動的洞察力，不僅幫助企業做出更精準的決策，還能發掘更多潛在商機，促進業務成長。何冠生表示，博弘為客戶提供全面且一站式的雲端服務涵蓋系統架構設計、數據分析、資安防護、機器學習、DevOps、微服務架構（容器化技術）、無伺服器服務以及大數據等前沿應用。

此外，團隊憑藉在台灣市場的一站式雲端解決方案的成功經驗，公司將這套模式成功推廣至香港市場，並在近年進一步進軍新加坡、馬來西亞及越南等海外市場。隨著全球雲端產業需求持續高漲，在多國、多產業的豐富實績，並結合東南亞地區雲端產業的快速增長趨勢下，公司對於未來營運動能相當樂觀。

據悉，博弘不僅在亞太地區建立了穩固的市場地位，更積極拓展全球市場，憑藉創新技術、穩健財務基礎及深厚行業經驗，在全球雲端產業中脫穎而出。而公司同時期盼能繼續藉由此舉，將團隊握有的領先技術能力輸出海外，並協助國際夥伴提升營運韌性與市場競爭力。而博弘16日開盤隨即大漲，最高衝上130.5元，較承銷價上漲29.5元，暢享強勁的蜜月行情。