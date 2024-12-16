明遠精密掛牌上櫃 盤中勁揚23.48%

明遠精密今天以每股69元掛牌上櫃，盤中衝上85.2元，上漲16.2元，漲幅達23.48%。

明遠精密成立於2010年9月，以半導體製程設備關鍵子系統技術維修服務起家，並拓展自有品牌業務；目前自有品牌營收比重約30%，技術服務占51%，備品買賣占19%。

明遠精密自結今年前11月營收新台幣7.15億元，較去年同期增加7.87%，明遠預期，今年營收可望優於去年水準。

展望未來，明遠預期，明年業績可望較今年再提升，除維修業務可望擴及12吋半導體先進製程領域，靜電吸盤產品也將同步成長。自有品牌的射頻電源系統和臭氧系統產品銷售也將成長。