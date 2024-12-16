宇峻 卡位寒假遊戲商機

遊戲研發商宇峻（3546）宣布旗下遊戲《世紀群英傳》迎來全新大改版，藉此刺激玩家消費力道，提前卡位寒假、農曆年旺季商機。

宇峻近期在遊戲市場動作頻頻，除《世紀群英傳》大改版外，《三國群英傳-霸王之業》也舉辦七周年盛典，同時《三國群英傳-鴻鵠霸業》也已上市，為今年第4季添增動能。

宇峻今年11月營收1.45億元，月增40.8%、年增11.1%；累計今年前11月營收12.62億元，年增2.3%。宇峻指出，11月營收成長主因旗下遊戲《三國群英傳-鴻鵠霸業》完整月份貢獻，以及資訊月禮包熱銷等加持，帶動業績向上，期盼本季營運能持續回溫。

據悉，宇峻旗下遊戲《三國群英傳：鴻鵠霸業》授權給祖龍開發，台港澳的部分由宇峻負責代理，該遊戲的營收將反映在11、12月，而《三國群英傳M》、《三國群英傳online》和《神州online》等多款遊戲的福袋收入也將在近期陸續認列，估計對第4季營收成長有正面幫助。